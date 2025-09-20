20 Settembre 2025

La RIVELAZIONE di Chivu sulle condizioni di Lautaro

Le parole del tecnico nerazzurro

Cristian Chivu in conferenza prima di Inter-Sassuolo

In panchina nell’esordio in Champions League contro l’Ajax, le condizioni di Lautaro Martinez continuano a essere un interrogativo importante in casa Inter, in vista della delicata gara contro il Sassuolo. Ne ha parlato Cristian Chivu nella conferenza stampa della vigilia.

Il tecnico nerazzurro ha rivelato come Lautaro, dal canto suo, si è sempre messo a disposizione, anche per la gara di mercoledì. Tuttavia, una presenza dell’argentino era molto improbabile, dal momento che aveva difficoltà addirittura a camminare.

Queste le sue parole:

“Oggi si è allenato con noi e si è messo a disposizione. Lo aveva già fatto anche mercoledì, un capitano deve fare questo ma non riusciva nemmeno a camminare. Sono sicuro al 100% che sarebbe stato disposto a entrare in campo con l’Ajax se ci fosse stato bisogno”.

