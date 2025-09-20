San Siro a Inter e Milan: ECCO perché Sala vuole cederlo

Sono settimane calde per il futuro dello stadio di San Siro. Dopo anni di trattative e possibili soluzioni, l’ipotesi di una cessione a Inter e Milan sembra essere diventata l’opzione più probabile. Ne ha parlato anche Beppe Sala, sindaco di Milano, nel corso di un evento a Parma.

Presente al festival di Open, il primo cittadino meneghino ha spiegato perché la cessione dell’impianto, che diventerebbe così di proprietà della società, possa essere la soluzione migliore per la città.

Queste le sue parole:

“Milano ha bisogno di uno stadio da 70.000 persone e quindi vuol dire un investimento da un miliardo, un miliardo e mezzo. Il settore pubblico non potrebbe mai immaginare un investimento simile. Questo ci spinge a trovare una formula per cui lo stadio sia di proprietà delle squadre, che si prendono carico dell’investimento. Abbiamo fatto una recente delibera di giunta, adesso andrà in consiglio comunale e vedremo nelle prossime settimane se il consiglio approverà questa idea. Incontri? Non ne abbiamo avuto di recente, però noi stiamo facendo le cose che dobbiamo fare”.