Futuro Diouf e Luis Henrique all’Inter: c’è l’ANNUNCIO

Dopo il successo all’esordio in Champions League, l’Inter è chiamata a un altro risultato positivo in Serie A, per raddrizzare un esordio in campionato titubante. Alla vigilia della gara con il Sassuolo, Cristian Chivu ha risposto alle domande dei giornalisti ad Appiano Gentile.

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico nerazzurro ha parlato anche dell’utilizzo di Luis Henrique e Diouf. Entrambi hanno esordito nella prima gara contro il Torino, subentrando per pochi minuti. Da quel momento in poi non sono più scesi in campo.

Queste le parole di Chivu:

“Avremo modi di vedere anche loro. Le partite che abbiamo giocato finora non ci hanno permesso di fare certi cambi. Ho la mia visione e mi prendo la responsabilità di tutto ciò che accade. Hanno meriti e lo dimostrano tutti i giorni di poter stare in squadra, prima o poi giocheranno anche loro. Andy è una mezzala, non credo che sia possibile da play. Luis può giocare sia a destra che a sinistra, a me però non è dispiaciuto nemmeno da mezzala nelle amichevoli. Ha superato le difficoltà dell’inizio e sta facendo vedere belle cose”.