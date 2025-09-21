Dubbio Esposito o Lautaro: ECCO la scelta di Chivu

Dopo l’ottimo successo in Champions League, l’Inter questa sera avrà l’opportunità di dare continuità al risultato di Amsterdam. I nerazzurri tornano di scena a San Siro dove alle 20.45 affronteranno il Sassuolo, una squadra sempre ostica da affrontare negli ultimi anni. Per mettere la parola fine alle due sconfitte consecutive rimediate in campionato, servirà una vittoria ancora convincente.

Nella testa di Chivu sono diversi i dubbi di formazione da sciogliere da qui alle prossime ore. Il più importante riguarda probabilmente l’attacco dove Lautaro Martinez non è ancora al meglio della condizione. Come spiegato dal tecnico, l’argentino è tornato in gruppo nella giornata di ieri ma potrebbe ancora partire dalla panchina.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore sembra essere orientato a riproporre Pio Esposito dal primo minuto come contro l’Ajax. A Lautaro, su cui l’attenzione è massima dopo il problema avuto alla schiena, potrebbe comunque essere riservato uno spezzone di gara durante la ripresa di Inter-Sassuolo.