Un interista è già sotto esame: “Titolare contro il Sassuolo”

Nonostante ci troviamo solamente alle battute iniziali di questa nuova stagione, potrebbe già essere tempo di esami questa sera per un calciatore nerazzurro. I dirigenti interisti, infatti, osserveranno con particolare attenzione la gara di San Siro per almeno due motivi.

Il primo riguarda l’atteggiamento complessivo dei ragazzi di Cristian Chivu che dovranno cercare di dare continuità a quanto fatto vedere lo scorso mercoledì ad Amsterdam. Il secondo, invece, l’opportunità che il tecnico rumeno ha intenzione di concedere a Josep Martinez, al debutto stagionale dal primo minuto.

Come scritto da Tuttosport, infatti, per il portiere spagnolo sarà subito tempo di esami per “capire se metterà insieme i voti tali da permettergli di ottenere la laurea di titolare dell’Inter”. In caso contrario, Ausilio e Baccin – anche in virtù della scadenza del contratto di Sommer a fine stagione – dovranno tornare sul mercato e trovare un nuovo erede dello svizzero. A tal proposito, Carnesecchi e Caprile rimangono tra i nomi più gettonati.