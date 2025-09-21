Missione Inter per il nuovo portiere: colpo da 20 milioni

Sarà un primo esame della stagione quello di questa sera per Josep Martinez. Il portiere spagnolo, infatti, avrà l’opportunità di scende in campo dal primo minuto contro il Sassuolo a San Siro. Come già spiegato in più occasioni da Chivu, quella tra l’ex Genoa e Sommer sarà un’alternanza quasi scientifica quella che verrà attuata durante tutta l’annata.

Ovviamente, starà poi a Martinez dimostrare di essere pronto o meno per raccogliere l’eredità dello svizzero dalla prossima stagione, in virtù della scadenza sul contratto di Sommer fissata al prossimo 30 giugno 2026. Stando a quanto scritto da Tuttosport, nel frattempo Ausilio e Baccin hanno già iniziato la ricerca di eventuali sostituti e potenziali titolari da Inter.

Oltre a Carnesecchi, per il quale vi sarebbe però da superare la valutazione molto alta della solita Atalanta, gli occhi sono puntati soprattutto su un altro portiere italiano. A tal proposito, sono stati avvistati degli 007 nerazzurri lo scorso venerdì al Via del Mare in occasione di Lecce-Cagliari. Osservato speciale Elia Caprile, portiere nei radar dell‘Inter per il quale sembra essere destinata a salire la cifra da 20 milioni di euro inizialmente fissata dal presidente Giulini per il suo cartellino.