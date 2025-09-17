Dove vedere Inter-Sassuolo, diretta tv e streaming del match
Le info per seguire l'incontro
Quando si gioca Inter-Sassuolo, 4^ giornata Serie A
Dopo due sconfitte di fila incassate in campionato, rispettivamente contro Udinese e Juventus, l’Inter torna in Serie A con l’obiettivo di ritrovare il successo. Domenica 21 settembre alle 20.45, infatti, si gioca a San Siro Inter-Sassuolo, gara spesso insidiosa negli ultimi anni per i nerazzurri.
Ferma a quota tre punti in classifica, ottenuti al debutto nel nuovo campionato contro il Torino, la formazione di Cristian Chivu non può più concedersi altri passi falsi per non perdere di vista squadre attualmente al vertice come Napoli e Juventus.
Inter-Sassuolo, dove vederla: DAZN o Sky?
Inter-Sassuolo verrà trasmessa domenica 21 settembre alle ore 20:45 in diretta tv su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.
Il match, in programma a san Siro, sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.
Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Sassuolo in diretta insieme a voi!