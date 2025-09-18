Probabili formazioni di Inter-Sassuolo: la scelta su Lautaro

La doppietta di Thuram ha regalato all’Inter la prima vittoria subito al debutto in Champions League e ora per i nerazzurri è tempo di tornare a pensare al campionato, dove li attende la sfida casalinga contro il Sassuolo di Fabio Grosso (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE QUESTA PARTITA) per la quarta giornata di Serie A.
Il tecnico dell‘Inter, Cristian Chivu, riflette su quale formazione mandare in campo contro il Sassuolo per questa gara di San Siro. Al momento pare essere ancora orientato a confermare i fedelissimi con il solo Carlos Augusto pronto a soffiare il posto a Dimarco. Rimane però ancora un punto interrogativo sulle condizioni di Lautaro Martinez, il capitano nerazzurro sta meglio e dovrebbe comunque partire da titolare.
Di seguito le probabili formazioni di Inter-Sassuolo:
21 Settembre 2025 – 20:45
Stadio Giuseppe Meazza
Inter
3-5-2
Formazione
1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 30 – Carlos Augusto 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 31 Bisseck, 42 Palacios, 36 Darmian, 32 Dimarco, 8 Sucic, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 14 Bonny, 94 Pio Esposito
Ballottaggi
Carlos Augusto-Dimarco 55-45%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
Sassuolo
4-3-3
Formazione
49 – Muric 25 – Coulibaly 21 – Idzes 80 – Muharemovic 3 – Doig 18 – Matic 35 – Lipani 90 – Koné 10 – Berardi 99 – Pinamonti 45 – Laurienté Fabio Grosso
Panchina
12 Satalino, 13 Turati, 5 Candè, 6 Walukiewicz, 15 Pieragnolo, 19 Romagna, 11 Boloca, 40 Vranckx, 42 Thorstvedt, 44 Iannoni, 20 Fadera, 9 Cheddira, 24 Moro, 77 Pierini
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Paz, Skjellerup
diffidati
Nessuno
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Mondin – Rossi
Quarto Uomo: Perri
Var: Pezzuto – AVar: Chiffi