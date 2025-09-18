Probabili formazioni di Inter-Sassuolo: la scelta su Lautaro

La doppietta di Thuram ha regalato all’Inter la prima vittoria subito al debutto in Champions League e ora per i nerazzurri è tempo di tornare a pensare al campionato, dove li attende la sfida casalinga contro il Sassuolo di Fabio Grosso (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE QUESTA PARTITA) per la quarta giornata di Serie A.

Il tecnico dell‘Inter, Cristian Chivu, riflette su quale formazione mandare in campo contro il Sassuolo per questa gara di San Siro. Al momento pare essere ancora orientato a confermare i fedelissimi con il solo Carlos Augusto pronto a soffiare il posto a Dimarco. Rimane però ancora un punto interrogativo sulle condizioni di Lautaro Martinez, il capitano nerazzurro sta meglio e dovrebbe comunque partire da titolare.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Sassuolo: