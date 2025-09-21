CorSera SVELA: “Ecco chi è il Martinez sicuro di giocare”

Ha fatto senz’altro sorridere la frase pronunciata da Cristian Chivu nella conferenza stampa di ieri in merito alla presenza o meno dal primo minuto dei due Martinez, Lautaro e Josep. Il tecnico rumeno, alla domanda sui due interisti, ha infatti risposto con una battuta: “Un Martinez giocherà, ecco (ride, ndr)”.

Secondo quanto riferito questa mattina dal Corriere della Sera, non vi sarebbero dubbi su chi tra i due partirà questa sera in Inter-Sassuolo dal primo minuto. Stiamo parlando del portiere spagnolo, pronto al debutto stagionale per far rifiatare Sommer. Dopo aver sfiorato la presenza da titolare contro l’Ajax, Josep Martinez avrà questa sera la grande possibilità di mettersi in mostra.

Questa l’indiscrezione pubblicata dal quotidiano: “Il Martinez sicuro di giocare dovrebbe essere Josep detto Pepo, il portiere spagnolo al debutto stagionale che deve dimostrare di poter essere il numero uno del futuro, visto che Sommer, 37 anni a dicembre, è in scadenza di contratto”.