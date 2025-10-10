Contro l’Atletico la svolta dell’anno per QUESTI 4 all’Inter

Oggi è il giorno della partita amichevole Atletico Madrid-Inter, una data che è stata scelta per via della presenza della sosta per le nazionali. Le due squadre sono infatti un po’ ridotte all’osso per l’assenza di tanti tra i migliori giocatori che sono in giro per il mondo con le loro selezioni e non ci saranno oggi in Libia per questa gara.

Proprio per questo motivo Chivu e Simeone dovranno per forza fare molte rotazioni e come spiega Tuttosport, il match odierno contro gli spagnoli sarà decisivo per 4 giocatori dell’Inter. Si tratta di Diouf, J. Martinez, Luis Henrique e Bisseck: loro saranno titolari contro l’Atletico e vogliono fare bene per guadagnare terreno nelle gerarchie dell’allenatore.

Queste le parole spese dal quotidiano piemontese per sottolineare il peso della partita odierna: “Josep Martinez in porta, Yann Bisseck in difesa, Andy Diouf a centrocampo e Luis Henrique sulle corsie laterali: per loro, a differenza dei vari Acerbi, Darmian, Mkhitaryan o lo stesso Bonny, la sfida all’Atletico varrà di più”.