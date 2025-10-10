10 Ottobre 2025

Forfait improvviso per l’Inter: salta l’amichevole in Libia

Rimane a Milano

Cristian Chivu dopo Ajax-Inter

Brutte notizie per Cristian Chivu in vista dell’amichevole di questo pomeriggio in Libia tra Inter e Atletico Madrid. Il tecnico rumeno, oltre a dover rinunciare ai 13 calciatori impegnati con le proprie Nazionali in questa pausa, dovrà fare a meno anche di un altro calciatore. Insieme a Marcus Thuram, alle prese con il recupero dal risentimento al bicipite femorale, rimarrà a Milano anche Yann Sommer.

Il portiere svizzero, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non ha preso parte questa mattina alla spedizione libica a causa di un attacco influenzale che lo ha colpito nelle scorse ore. Con molta probabilità, dunque, a partire dal primo minuto sarà Josep Martinez, mentre nel corso della ripresa ci sarà spazio anche per Raffaele Di Gennaro (QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-ATLETICO MADRID).

Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.