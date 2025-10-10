Forfait improvviso per l’Inter: salta l’amichevole in Libia

Brutte notizie per Cristian Chivu in vista dell’amichevole di questo pomeriggio in Libia tra Inter e Atletico Madrid. Il tecnico rumeno, oltre a dover rinunciare ai 13 calciatori impegnati con le proprie Nazionali in questa pausa, dovrà fare a meno anche di un altro calciatore. Insieme a Marcus Thuram, alle prese con il recupero dal risentimento al bicipite femorale, rimarrà a Milano anche Yann Sommer.

Il portiere svizzero, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non ha preso parte questa mattina alla spedizione libica a causa di un attacco influenzale che lo ha colpito nelle scorse ore. Con molta probabilità, dunque, a partire dal primo minuto sarà Josep Martinez, mentre nel corso della ripresa ci sarà spazio anche per Raffaele Di Gennaro (QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-ATLETICO MADRID).