TUTTI i giocatori da cui l’Inter può ancora incassare soldi

Il settore giovanile dell’Inter è da tanti anni uno dei più floridi in Italia, come testimonia la vittoria dello Scudetto nell’ultimo campionato Primavera. Ci sono infatti tanti giovani talenti usciti dal vivaio nerazzurro che sono poi stati ceduti o prestati in Italia o anche all’estero e che potrebbero ancora fruttare un bel po’ di soldi al club, grazie a delle specifiche clausole che sono state inserite negli accordi con le altre società. Ecco l’elenco completo.

ALEKSANDAR STANKOVIC

Lui è decisamente l’uomo del momento tra tutti quelli che hanno di recente salutato l’Inter. Il centrocampista serbo, secondogenito del campione 2010 Dejan, sta impressionando tutti in Belgio dove gioca con la divisa del Bruges e sta facendo molto bene sia nel campionato locale che in Champions League. L’Inter ha la possibilità di riacquistare Stankovic e molto probabilmente lo farà, ma nel caso in cui non dovesse prendere questa decisione, potrà incassare ancora una percentuale sulla futura rivendita di circa il 15%.

SEBASTIANO ESPOSITO

Dopo tanti anni di prestito tra Serie A, B e campionati stranieri alla fine il più grande tra i due Esposito nerazzurri ha salutato quasi definitivamente l’Inter. Sebastiano infatti è ancora formalmente un giocatore nerazzurro fino al prossimo 30 giugno quando poi il Cagliari dovrà riscattarlo obbligatoriamente per 4 milioni di euro. A quel punto l’Inter si è conservata una ricca percentuale del 40% sulla futura cessione che faranno i sardi dell’attaccante classe 2002.

TAJON BUCHANAN

Dopo un prestito semestrale nella prima metà di 2025, Buchanan in estate si è trasferito definitivamente al Villarreal che però dovrà riconoscere il 20% della futura rivendita all’Inter. La dirigenza e i tifosi nerazzurri possono quindi sperare che il canadese si esprima su alti livelli in Spagna in modo che arrivi un altro club a fare una ricca offerta al Villarreal e guadagnare così un quinto di quella cifra.

KRISTJAN ASLLANI

L’estate di Asllani è stata molto lunga perché è risultato essere oggetto di interesse di un paio di club stranieri ma lui ha forzato per restare in Italia. Alla fine è passato in prestito al Torino che ha investito 1,5 milioni di euro per il prestito annuale e a fine stagione dovrà decidere se pagare altri 12 milioni per far suo il cartellino. Inoltre, se i granata dovessero riscattare il regista albanese dovranno poi in futuro anche riconoscere all’Inter il 20% della sua futura rivendita.

GAETANO ORISTANIO

Un anno e mezzo fa l’Inter decise di cedere questo talentuoso trequartista classe 2002 al Venezia. Dopo la mancata permanenza dei lagunari in Serie A, Oristanio ha scelto di trasferirsi al Parma che lo ha presto in prestito con diritto di riscatto a 8,5 milioni di euro. Qual è la parte che interessa ai tifosi nerazzurri? Il fatto che nell’accordo di cessione col Venezia c’era la clausola sul pagamento di un 30% da parte dei veneti sulla futura rivendita. Se il Parma a fine stagione accettasse di riscattare Oristanio, ecco che il Venezia dovrà girare 2.550.000 euro nelle casse di viale della Liberazione.

FILIP STANKOVIC

Trattiamo ora anche il primogenito di Dejan Stankovic, il portiere Filip. Dopo una bella stagione a Venezia (con Oristanio), in estate il club veneto ha deciso di trattenerlo togliendo così ai nerazzurri il controllo sul giovane talento classe 2002. Tuttavia, la società milanese può incassare ancora un ottimo 50% dalla futura rivendita che ne faranno i dirigenti arancioneroverdi del cartellino di Stankovic.

LUCIEN AGOUME

Una formula molto particolare che l’Inter ha utilizzato per la cessione di un suo talento, è stata quella legata a Lucien Agoume. Il centrocampista francese sembrava poter avere un futuro importante in Serie A con la divisa nerazzurra ma dopo alcuni prestiti tra Spezia e Francia non ha mai dato l’impressione di poter avere la stoffa per giocare a San Siro. Il club nerazzurro ha così deciso di cederlo al Siviglia per 4 milioni di euro (ma con una percentuale di rivendita pari al 50%). Ora Agoume in Spagna sta facendo vedere buone cose e infatti il club andaluso ha scelto di attivare una specifica clausola e di pagare altri 4 milioni all’Inter per abbassare la rivendita al 10%. Questo significa che gli spagnoli sono certi di poter rivendere il mediano francese per una bella cifra in futuro e vogliono ridurre l’incasso dell’Inter e la loro perdita. In conclusione, nelle casse di viale della Liberazione entrerà ancora il 10% sulla futura rivendita di Agoume da parte del Siviglia.

MATTIA ZANOTTI

Meno dettagli si hanno invece sul contratto che lega Mattia Zanotti al Lugano. Nel 2024 l’Inter ha ceduto il terzino italiano al club svizzero per soli 2 milioni di euro ma inserendo nell’accordo anche una clausola sulla futura rivendita che dovrebbe aggirarsi tra i 2 e i 3 milioni di euro. Il laterale classe 2003 sta facendo bene col Lugano e la scorsa estate era stato accostato anche ad alcuni club di Serie A, possibile quindi che l’Inter incasserà presto questa cifra della percentuale che si è assicurata.

BENJAMIN PAVARD

Ceduto nell’ultimo giorno di mercato al Marsiglia per far posto in rosa ad Akanji, ora l’Inter fa i conti con la possibilità di incassare dalla cessione di Benjamin Pavard. Il difensore campione del Mondo con la Francia nel 2018 potrà essere riscattato la prossima estate per 15 milioni di euro. Si tratta di un semplice “diritto”, non di un obbligo ma pare che il Marsiglia sia molto soddisfatto del rendimento dell’ex Bayern.

EBENEZER AKINSANMIRO

In questo caso, come per Aleksandar Stankovic, l’Inter ha di fatto ancora il controllo sul giocatore perché potrà decidere di riportarlo ad Appiano Gentile se lo riterrà necessario. Akinsanmiro è stato ceduto al Pisa in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro che il club toscano potrà scegliere se esercitare al termine dell’attuale campionato. Tuttavia, se l’Inter vorrà potrà “rispondere” a questo riscatto del Pisa eseguendo quello che viene definito “controriscatto” a una cifra stabilita ma non annunciata ufficialmente per permettere a Chivu di lavorare di nuovo con la mezzala nigeriana che lanciò proprio lui in Primavera.

DARIAN MALES

Il centrocampista svizzero è stato solo di passaggio a Milano ma per l’Inter c’è comunque la possibilità di guadagnare una buona cifra. Darian Males infatti adesso milita nello Young Boys e sta facendo bene ma potrebbe far fruttare ancora una buona cifra alla società nerazzurra visto che si è assicurata il 20% di incasso sulla futura rivendita che farà il club svizzero del laterale di centrocampo classe 2001.

VALENTINO LAZARO

Durante la gestione di Antonio Conte non fece molto bene e fu oggetto di vari prestiti tra Inghilterra, Germania e Portogallo. Nel 2023 è stato poi ceduto al Torino dove gioca con regolarità ma in futuro Valentino Lazaro potrebbe ancora essere fonte di guadagno per l’Inter: i nerazzurri hanno infatti inserito nell’accordo con il Torino una percentuale sulla futura rivendita del laterale austriaco che dovrebbe aggirarsi intorno al 10%.

MARTIN SATRIANO

Un giocatore che da anni fa piuttosto bene in Francia è Martin Satriano. Il centravanti uruguaiano ora milita con il Lione che lo ha preso in prestito dal Lens nell’ultima estate. Proprio il Lens dovrà riconoscere all’Inter circa il 20% sulla futura rivendita del classe 2001: ora i nerazzurri sperano quindi che possa far molto bene al Lione ed essere riscattato per una bella cifra.

FACUNDO COLIDIO

Nel corso del Mondiale per Club uno degli avversari dell’Inter è stato l’ex canterano Facundo Colidio che milita nel River Plate. L’attaccante argentino sta facendo bene con il club del suo Paese natale e se vorrà provare una nuova avventura (magari riprovandoci in Europa) potrebbe permettere al club nerazzurro di incassare ancora. Nell’accordo per la sua cessione al River Plater è stata infatti inserita una percentuale sulla futura rivendita che dovrebbe essere compresa tra il 20 e il 30%.