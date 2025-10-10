Atletico Madrid-Inter POSTICIPATA: annuncio ufficiale

E’ stato ufficialmente posticipato il fischio d’inizio di Atletico Madrid-Inter, amichevole in programma questo pomeriggio a Bengasi. Come annunciato dal club nerazzurro sul proprio sito, infatti, a causa di problemi legati alla logistica dell’incontro, l’inizio del match tra le formazioni di Simeone e Chivu è stato posticipato di 20 minuti ed avrà inizio alle 18.20.

Questa la nota dell’Inter: “Amichevole internazionale per l’Inter che sfida l’Atletico Madrid a Bengasi, nel rinnovato Benghazi International Stadium nel match – organizzato con il patrocinio del Libya Development and Reconstruction Fund (FDRL) – che assegnerà la Reconstruction Cup – FDRL Cup: per questioni legate alla logistica, il fischio d’inizio di Atletico Madrid-Inter slitta alle ore 18.20”.