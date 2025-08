Il futuro di Lookman si decide in 48 ore: cosa sta succedendo

Dopo il nuovo rifiuto dell’Atalanta alla proposta dell’Inter per il cartellino di Ademola Lookman, i dirigenti della società in viale della Liberazione hanno iniziato anche a guardarsi attorno studiando quelle che possono essere delle valide alternative. Il primo nome nella lista obiettivi (alle spalle del nigeriano della Dea) gioca nel Chelsea.

Il sogno Ademola Lookman non è però ancora tramontato al 100% e in questo fine settimana gli uomini mercato dell’Inter rifletteranno su come procedere in questa operazione. Rimane infatti possibile l’ipotesi che Marotta e Ausilio presentino una nuova offerta all’Atalanta oppure che scelgano di spostarsi in modo definitivo su altri obiettivi.

Secondo Orazio Accomando di Sport Mediaset, in casa Inter ci si è presi 48 ore di tempo per decidere quale sarà la prossima mossa in questa lunga e complessa trattativa con l’Atalanta. Dal canto suo Lookman vuole trasferirsi a Milano alla corte di Chivu e sta facendo muro con il club bergamasco per spingerli ad accettare l’offerta.