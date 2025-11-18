Il Galatasaray torna su Calhanoglu: i dettagli dell’offerta

Dopo i tentativi andati a vuoto la scorsa estate, il Galatasaray è pronto a tornare alla carica per Hakan Calhanoglu. Il club turco non sembra essersi arreso all’idea di poter ‘scippare’ all’Inter il centrocampista e starebbe preparando una nuova offensiva. Rispetto agli ultimi contatti, però, per il club di Istanbul sarà ancor più complicato riuscire a portare a termine l’affare.

La scorsa estate, infatti, lo stesso Calhanoglu aveva aperto all’offerta del Galatasaray dopo essere stato scaricato prima da Lautaro Martinez e poi da Marotta. In seguito al chiarimento avuto sia con il suo capitano che con il presidente nerazzurro, ma soprattutto dietro l’insistenza mostrata da Cristian Chivu a tenerlo, ecco che il centrocampista è rimasto a Milano ben volentieri e con uno status da assoluto protagonista.

Il rendimento di Calhanoglu è tornato a livelli altissimi a beneficio di tutta l’Inter che si gode uno dei migliori registi al mondo. Nonostante ciò, stando a quanto riportato in Turchia da Milliyet, a gennaio dovrebbe arrivare un nuovo sondaggio da parte del Galatasaray. I giallorossi sembrerebbero ancor più determinati a portare a termine un’operazione per la quale vorrebbero pagare circa 15 milioni di euro.

L’Inter, che la scorsa estate aveva fatto una valutazione da oltre 30 milioni di euro per il centrocampista, dal canto suo non ha alcuna intenzione di aprire a trattative in uscita per Calhanoglu. Chivu lo considera indispensabile e lo stesso calciatore adesso ha ritrovato quella serenità che ne aveva contraddistinto l’esperienza in nerazzurro prima del Mondiale per Club.