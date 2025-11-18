Dumfries verso il forfait al derby: emergenza per Chivu

Dopo l’ottimismo filtrato nei giorni scorsi in Olanda, sembra essere ben diversa la situazione che riguarda l’infortunio alla caviglia sinistra di Denzel Dumfries. L’olandese, che aveva lasciato in anticipo il ritiro della sua Nazionale solo a scopo precauzionale, si è sottoposto a nuovi controlli al suo arrivo a Milano. Accertamenti che improvvisamente hanno generato grande pessimismo in vista del derby di domenica tra Inter-Milan.

Come riferito da Sky Sport, infatti, quest’oggi sono state verificate le reali condizioni di Dumfries che lasciano presagire al peggio. L’esterno rischia seriamente di perdersi il derby a causa del problema alla caviglia accusato nell’ultimo turno di campionato contro la Lazio. Un problema che non è rientrato al 100% e che non lascia tranquillo Cristian Chivu e tutto lo staff medico nerazzurro.

Se – come sembra – Dumfries dovesse alzare bandiera bianca per Inter-Milan di domenica 23 novembre, l’allenatore rumeno sarebbe costretto ad un’alternativa d’emergenza. Con Darmian che non ha ancora smaltito completamente l’infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane, il principale candidato per la fascia destra è Carlos Augusto.

Chivu ha testato il brasiliano in due diverse occasioni in questa stagione, ottenendo in cambio segnali positivi da parte dell’ex Monza. Ad oggi, nonostante non sia la sua corsia di competenza, Carlos Augusto fornisce prestazioni superiori e garantisce soprattutto maggiore sicurezza rispetto ad un Luis Henrique che non ha ancora convinto l’ambiente interista.