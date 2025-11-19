Inter tra derby e Atletico: settimana decisiva in Europa

La pausa per le Nazionali non ha regalato serenità ai tifosi italiani, con risultati poco brillanti e alcuni giocatori dell’Inter protagonisti in maniera altalenante. Ora però i nerazzurri devono voltare pagina e concentrarsi sul campo: li attende una settimana cruciale, prima con il derby contro il Milan e poi con la trasferta europea contro l’Atletico Madrid, match chiave per la qualificazione alla seconda fase della Champions League.

Tralasciando momentaneamente la stracittadina e considerando le scommesse Champions League, la sfida al Wanda Metropolitano si prospetta particolarmente complessa. Le quote mostrano un equilibrio con un leggero vantaggio per i padroni di casa: il successo dell’Atletico è dato a 2.30, mentre quello dei nerazzurri a 2.95, con il pareggio a 3.45. Questi numeri evidenziano le difficoltà della trasferta e il valore dell’avversario, pur considerando il percorso europeo finora impeccabile dell’Inter: quattro partite, altrettante vittorie e primato nel girone che offre fiducia alla squadra guidata da Chivu.

Il peso della sfida è enorme: con 12 punti in classifica, l’Inter potrebbe ottenere già in Spagna la qualificazione alla seconda fase. L’Atletico, dal canto suo, arriva con soli 5 punti e un cammino altalenante fatto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta. I precedenti tra le due squadre confermano l’equilibrio: cinque incontri complessivi, tra cui quattro ufficiali, e un’amichevole a Bengasi terminata 1-1 prima dei rigori. Una storia che rende il confronto sempre intenso e imprevedibile.

L’Inter dovrà affrontare un ambiente ostile, dove l’Atletico costruisce spesso le sue fortune. I nerazzurri hanno dimostrato maturità, compattezza e capacità di gestire i momenti chiave delle partite europee: dal successo per 1-0 nella Champions 2023/2024 alla storica vittoria del 2018 firmata da Lautaro Martínez, la squadra ha già dato prova di poter far male ai colchoneros anche lontano da San Siro.Sul fronte spagnolo, l’Atletico Madrid vive un momento delicato e deve accelerare per non compromettere la qualificazione. Simeone si affida alla grinta del suo gruppo, ma potrebbe dover fare a meno di Jan Oblak, rientrato dalla Nazionale con problemi fisici che mettono in dubbio la sua presenza. Un’assenza potenzialmente decisiva, soprattutto contro un’Inter in fiducia. Nonostante tutto, gli spagnoli restano avversari temibili, forti di esperienza, intensità e della necessità di reagire in un girone ancora aperto.