L’infortunio di Dumfries si complica: la scelta per il derby

E’ più complicata del previsto la situazione che riguarda la caviglia sinistra di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, che era rientrato a Milano in anticipo dal ritiro della Nazionale Olandese, nella giornata di ieri si è sottoposto ad un’ulteriore visita di controllo con i medici nerazzurri. Un appuntamento che era cerchiato in rosso sul calendario e che ha rivelato una realtà parecchio scomoda in questo momento.

Dumfries, infatti, sente ancora molto fastidio dopo il trauma distorsivo rimediato nell’ultimo turno di campionato contro la Lazio. Ecco quindi che le chance di vederlo in campo dal primo minuto nel derby tra Inter-Milan di domenica 23 novembre sono improvvisamente crollate. Anche in virtù della sfida della sfida con l’Atletico Madrid del 26, ad Appiano Gentile nessuno ha intenzione di forzare un rientro anticipato in una fase della stagione ricca di impegni ravvicinati.

Per questa ragione, come riferito da La Gazzetta dello Sport, si va verso l’esclusione di Dumfries in vista del derby: con soli quattro allenamenti da qui a domenica, è improbabile un recupero lampo dell’olandese. Al suo posto, dovrebbe dunque prendersi una maglia da titolare a destra Carlos Augusto. L’esterno brasiliano ha già convinto nel ruolo di esterno destro e garantisce maggiori garanzie rispetto ad altri compagni di reparto.

Darmian si allena ancora a parte e non ha del tutto smaltito l’infortunio al polpaccio, mentre Luis Henrique è decisamente dietro in termini di affidabilità rispetto al connazionale ex Monza. Chivu, che sin qui lo ha utilizzato da titolare in due sole occasioni, non ha sicuramente alcuna intenzione di correre il rischio in un match tanto importante come Inter-Milan.