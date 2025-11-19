Da esubero a pupillo di Chivu: sogna il derby da titolare

E’ iniziata ufficialmente ieri ad Appiano Gentile la preparazione del derby tra Inter-Milan in programma domenica 23 novembre. Quest’oggi sono attesi i cinque nazionali Azzurri più Zielinski e Sucic, i quali hanno goduto del giorno di riposo concesso da Cristian Chivu. Discorso analogo per Manuel Akanji, sceso in campo ieri sera per l’ultima gara con la Svizzera che andrà a completare domani il programma dei rientri.

Con altri quattro allenamenti davanti a separare i nerazzurri dalla stracittadina, è ancora presto per delineare quelle che saranno le mosse definitive del tecnico interista per fronteggiare la squadra di Massimiliano Allegri. Qualcosa, però, già frulla nella testa dell’allenatore che starebbe pensando ad una sorta di sorpresa dal primo minuto. Come scritto da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, una seria candidatura da tenere in considerazione è quella di Piotr Zielinski.

Il centrocampista polacco sarà in ballottaggio sino all’ultimo istante con Petar Sucic nel ruolo di mezzala sinistra lasciato scoperto da settimane dall’infortunio di Mkhitaryan. L’unico dubbio di Chivu su Zielinski è legato alle sue condizioni: l’ex Napoli è uscito affaticato dall’ultima sfida contro Malta, avvertendo dolore al polpaccio e alla schiena dovuto alle pessime condizioni del terreno di gioco.

Niente di grave secondo lo staff medico nerazzurro, ma comunque da tenere sotto osservazione da qui ai prossimi giorni. Se dovesse star bene, Zielinski avrebbe grandi possibilità di superare Sucic e partire dal primo minuto nel derby. Un calciatore su cui Chivu ha puntato sin dai primi giorni della nuova stagione, sicuro delle sue qualità.

Da esubero che in estate sembrava sul punto di partire, a calciatore totalmente rivitalizzato dal tecnico rumeno che sogna adesso di poter mettere tutta la sua esperienza a disposizione dei compagni nel derby di domenica.