11 Novembre 2025

Inter, gli impegni dei Nazionali: ecco quante gare giocano

Il programma completo dei nerazzurri in nazionale

Sono 11 i giocatori dell’Inter che non si fermano in questa sosta del campionato e che continuano a giocare con le rispettive selezioni per vari impegni tra qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026 oppure test amichevoli come per Lautaro Martinez che con la sua Argentina ha già ottenuto il pass nei mesi scorsi.

Di seguito l’elenco completo di tutti gli impegni dei tredici giocatori dell’Inter che hanno risposto alle chiamate delle proprie Nazionali in occasione di questa terza sosta del campionato di Serie A 2025/26:

ITALIA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi

  • Moldavia-Italia, giovedì 13/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Chisinau
  • Italia-Norvegia, domenica 16/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Milano

ARGENTINA

Lautaro Martinez

  • Angola-Argentina, venerdì 14/11 ore 17:00 – Amichevole | Luanda

CROAZIA

Petar Sucic

  • Croazia-Isole Faroe, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Rijeka
  • Montenegro-Croazia, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Podgorica

OLANDA

Denzel Dumfries

  • Polonia-Olanda, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Varsavia
  • Olanda-Lituania, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Amsterdam

POLONIA

Piotr Zielinski

  • Polonia-Olanda, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Varsavia
  • Malta-Polonia, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ta Qali

SVIZZERA

Manuel Akanji

  • Svizzera-Svezia, sabato 15/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ginevra
  • Kosovo-Svizzera, martedì 18/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Pristina

TURCHIA

Hakan Calhanoglu

  • Turchia-Bulgaria, sabato 15/11 ore 18:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Bursa
  • Spagna-Turchia, martedì 18/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Siviglia
