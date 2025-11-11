Inter, gli impegni dei Nazionali: ecco quante gare giocano

Sono 11 i giocatori dell’Inter che non si fermano in questa sosta del campionato e che continuano a giocare con le rispettive selezioni per vari impegni tra qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026 oppure test amichevoli come per Lautaro Martinez che con la sua Argentina ha già ottenuto il pass nei mesi scorsi.

Di seguito l’elenco completo di tutti gli impegni dei tredici giocatori dell’Inter che hanno risposto alle chiamate delle proprie Nazionali in occasione di questa terza sosta del campionato di Serie A 2025/26:

ITALIA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi

Moldavia-Italia, giovedì 13/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Chisinau

Italia-Norvegia, domenica 16/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Milano

ARGENTINA

Lautaro Martinez

Angola-Argentina, venerdì 14/11 ore 17:00 – Amichevole | Luanda

CROAZIA

Petar Sucic

Croazia-Isole Faroe, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Rijeka

Montenegro-Croazia, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Podgorica

OLANDA

Denzel Dumfries

Polonia-Olanda, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Varsavia

Olanda-Lituania, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Amsterdam

POLONIA

Piotr Zielinski

Polonia-Olanda, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Varsavia

Malta-Polonia, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ta Qali

SVIZZERA

Manuel Akanji

Svizzera-Svezia, sabato 15/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ginevra

Kosovo-Svizzera, martedì 18/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Pristina

TURCHIA

Hakan Calhanoglu