19 Novembre 2025

Dura sentenza sulla cessione di Frattesi: “E’ inevitabile”

Ha perso posizioni nelle gerarchie

Reduce da una prova in chiaroscuro con la maglia della Nazionale Italiana nella sconfitta per 1-4 contro la Norvegia a San Siro, per Davide Frattesi prosegue una stagione sin qui estremamente complicata. Il centrocampista dell’Inter, costretto a saltare per infortunio quasi tutto il pre-campionato estivo, ha perso posizioni nelle gerarchie in mezzo al campo.

Anche con l’infortunio di Mkhitaryan, l’ex Sassuolo non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che si aspettava ad inizio stagione. In questo momento, ad esempio, sono Sucic e Zielinski a giocarsi un posto da titolare nel derby di domenica contro il Milan, mentre Frattesi potrà sperare più che altro in un impiego durante il secondo tempo per spaccare la partita.

Come segnalato dal Corriere dello Sport, questa situazione avrà ovviamente riflessi anche sul mercato in uscita. Gennaio si avvicina sempre di più e “inevitabilmente il suo nome sarà al centro delle possibili trattative”. L’Inter ha pretese importanti e continua a chiedere circa 40 milioni di euro per farlo partire, soprattutto perché avrà successivamente l’obbligo di reinvestire la cifra in entrata per sostituirlo.

Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.