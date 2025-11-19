Spunta Guendouzi sul mercato dell’Inter: fissato il prezzo
Il centrocampista francese è in uscita
Nome a sorpresa che emerge sul mercato dell’Inter in vista di possibili movimenti verso il mercato di gennaio. Come ripetuto più volte nelle ultime settimane, infatti, il centrocampo nerazzurro potrebbe apportare alcune modifiche a causa del malcontento mostrato da Davide Frattesi per lo scarso minutaggio evidenziato sino a questo momento della stagione.
Il centrocampista ex Sassuolo è nel mirino di diversi club italiani, tra cui proprio la Lazio che difficilmente riuscirebbe però ad arrivare ai 40 milioni chiesti dall’Inter per il suo addio. Nel caso in cui però dovesse arrivare la maxi proposta ai nerazzurri per lasciar partire Frattesi, tra i potenziali sostituti del centrocampista potrebbe far comodo un calciatore biancoceleste.
Parliamo di Mattéo Guendouzi, centrocampista francese che secondo quanto riportato da Il Messaggero sarebbe tra i sacrificabili della Lazio per il prossimo gennaio. Il club di Lotito, costretto a fare plusvalenze già nel mercato invernale, apre dunque alla cessione dell’ex Arsenal per una valutazione del suo cartellino fissata intorno ai 25-30 milioni di euro. L’Inter, insieme ad altri club della Premier League, viene indicata come una della società sulle tracce del classe 1999.