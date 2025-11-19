Sarri ha chiesto QUESTI 2 calciatori dell’Inter sul mercato

Dopo un’estate senza grandi investimenti, la Lazio è pronta a tornare alla carica sul mercato di gennaio. Il club biancoceleste avrà bisogno prima di mettere a segno qualche plusvalenza e solamente dopo aprire alle entrate per rinforzare l’organico di Maurizio Sarri. Nel mirino del club di Claudio Lotito vi sarebbero in particolare due calciatori dell‘Inter.

Come riportato nell’edizione di questa mattina da Il Messaggero, Sarri vorrebbe rinforzare la sua mediana. Per farlo, però, potrebbe dover accettare la cessione di Matteo Guendouzi, calciatore peraltro che viene seguito sul mercato proprio dai nerazzurri. Con la sua partenza, la Lazio potrebbe avanzare dei tentativi concreti per i quattro obiettivi fissati sul mercato.

Dall’Inter, ad esempio, piacciono parecchio sia Zielinski che Frattesi: per il polacco c’è un ostacolo di non poco conto che riguarda l’ingaggio elevato, mentre l’ex Sassuolo ha una valutazione attualmente inaccessibile per i biancocelesti. Tra le alternative, rimane sicuramente più alla portato un nome come Ilic del Torino, rispetto a Mainoo del Manchester United.