“Affare impossibile”: Fabrizio Romano sicuro sull’Inter

Nelle scorse ore sono circolate con insistenza dall’estero delle voci che riguardano il mercato in uscita dell’Inter in vista della finestra di gennaio. Nello specifico, ancora una volta in Turchia hanno rilanciato delle indiscrezioni che riguardano un nuovo assalto studiato da parte del Galatasaray nei confronti di Hakan Calhanoglu dopo i numerosi tentativi andati a vuoto la scorsa estate.

Secondo quanto annunciato con grande sicurezza da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, non esiste al momento alcuna possibilità per cui Calhanoglu possa dire addio all’Inter il prossimo mese di gennaio. Discorso invece più articolato per quanto riguarda l’estate 2026, ma soprattutto legato ai prossimi dialoghi tra calciatore e club.

Queste le ultime: “Tanto per chiarire visto che arrivano voci dalla Turchia tutti i giorni. Una partenza di Calhanoglu a gennaio è vista come impossibile, è intoccabile e quelle voci credo vadano archiviate in pochi secondi. Per quanto riguarda l’estate, da qui ai prossimi mesi passa il futuro di Calhanoglu. Ha scelto la via più saggia, quella di continuare a lavorare duro e dimostrare sul campo il suo valore. Nonostante la trattativa con dei club Turchi che c’è stata, ma non ha portato le cifre che ci si poteva aspettare. L’idea di Calhanoglu è stata di concentrarsi esclusivamente sul campo per questa stagione, quindi escludiamo una partenza a gennaio. Per quanto riguarda l’estate bisognerà andare al tavolo nei prossimi due o tre mesi tra l’Inter e Calhanoglu, capire cosa si vorrà fare. Se ci si vorrà separare in estate, ma è un qualcosa che l’Inter e Calhanoglu non decideranno adesso. Oppure se si vorrà parlare di rinnovo e questo sarebbe un punto legato anche all’aspetto economico, allo stipendio. Seguiremo sviluppi, ma mi aspetto contatti tra l’Inter e Calhanoglu nei prossimi mesi per chiarirsi sulle prospettive future”.