Chi è Sozza, l’arbitro di Inter-Milan: Supercoppa da incubo

Si è chiusa con gli ultimi impegni di ieri sera ufficialmente la pausa di novembre dedicata agli impegni delle Nazionali. Questa mattina, come da tradizione, ecco che l’AIA ha dunque diramato le designazioni arbitrali del dodicesimo turno di Serie A che vedrà come match di spicco quello in programma domenica 23 novembre a San Siro alle 20.45: il derby tra Inter-Milan.

Ad arbitrare Inter-Milan, com’era già filtrato nei giorni scorsi, sarà Simone Sozza. Il fischietto di Seregno verrà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Colarossi, mentre Marcenaro sarà il IV Ufficiale a bordocampo con il duro compito di tenere a bada Chivu da una parte e Allegri dall’altra. Var affidato agli occhi di Aureliano, con Di Paolo nelle vesti di AVar.

Con la designazione di Sozza, ai tifosi interisti torna ovviamente in mente uno degli ultimi precedenti da incubo che risale all’ultima finale di Supercoppa Italiana. In quell’occasione, l’arbitro si rese protagonista di un grave errore in occasione di un intervento non sanzionato da parte di Morata ai danni di Asllani, da quale nacque la punizione trasformata in rete da Theo Hernandez e che diede vita alla rimonta del Milan.

Il fischietto di Seregno in questa stagione ha totalizzato cinque presenze nel campionato italiano e quattro tra Champions ed Europa League. L’ultima partita diretta in Serie A risale allo scorso 29 ottobre e nello specifico alla vittoria ottenuta dall’Inter per 3-0 ai danni della Fiorentina. Si tratta dell’unico precedente in questa stagione con i nerazzurri.