Gazzetta: “L’Inter ha scartato Hojlund per QUESTO motivo”

C’è stato un momento in cui l’Inter, all’inizio dello scorso mercato, aveva sfiorato l’idea di regalare a Cristian Chivu ben due centravanti di livello e con potenziale. Insieme a Bonny, infatti, sarebbe dovuto arrivare dalla Premier League anche Rasmus Hojlund, attaccante che a lungo è stato nei pensieri dei dirigenti nerazzurri, ancor prima che arrivasse l’interesse del Napoli scaturito dall’infortunio di Lukaku.

Ad un certo punto, come ricordato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’Inter si è però trovata davanti ad un bivio: da una parte la possibilità di aggiungere al reparto avanzato un calciatore già affermato come Hojlund, dall’altra quella di puntare con coraggio sul rientrante Pio Esposito dopo due anni trascorsi in prestito in Serie B.

Grazie alla presenza in panchina di un allenatore come Chivu che lo aveva visto crescere nelle giovanili nerazzurre, ecco che è arrivata la decisione di puntare proprio sul classe 2005. Un pensiero, quello dell’allenatore, subito condiviso dal presidente Marotta e dal ds Ausilio e che “ha orientato le prime battute del mercato ma anche quelle successive: se l’Inter ha deciso di abbandonare la pista Lookman dopo averlo trattato per settimane, è anche perché Pio e il suo fratello Bonny nel frattempo bruciavano le tappe. E oggi sorridono tutti: l’Inter, Pio e il suo allenatore che se lo è tenuto stretto”.