Squalifica ufficiale verso Roma-Inter: Chivu sorride

Quello di oggi sarà l’ultimo giorno di riposo concesso da Cristian Chivu ai suoi ragazzi. Dopo l’amichevole giocata a Bengasi lo scorso venerdì contro l‘Atletico Madrid, il tecnico rumeno ha concesso ben tre giorni liberi ai calciatori nerazzurri rimasti ad Appiano Gentile. Con loro, inoltre, potranno usufruire di un’ulteriore giornata di riposo anche i Nazionali che ieri hanno disputato l’ultima gara di questa sosta.

Da domani, dunque, la Pinetina tornerà a ripopolarsi anche con il rientro dei primi nerazzurri reduci dagli impegni internazionali: Sucic, de Vrij, Dumfries, Zielinski e non solo. A questi, infatti, si aggiungerà anche Alessandro Bastoni, reduce da una buona gara disputata contro l’Estonia. Il difensore nerazzurro ha infatti rimediato durante il match un cartellino giallo che ha fatto scattare una squalifica nei suoi confronti.

Per questa ragione oggi sarà costretto a lasciare il ritiro in vista dell’indisponibilità per la gara di domani sera contro Israele. Non una grande notizia per la Nazionale di Gattuso che dovrà rinunciare ad uno dei suoi centrali di riferimento, ma quantomeno una squalifica che darà un po’ di respiro a Bastoni in vista di un calendario dell’Inter fittissimo nelle prossime settimane, per la gioia di Chivu…