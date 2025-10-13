“Trattativa in corso”: può lasciare SUBITO l’Inter

Nelle ultime ore si sono seguite delle notizie insistenti in Germania sul possibile addio tra poche settimane di un calciatore senz’altro importante di questa Inter. Dopo qualche indiscrezione circolata nei giorni scorsi, sono giunte ulteriori conferme in merito all’interesse da parte dell’Eintracht Francoforte per il difensore nerazzurro.

Come confermato da Bild, Yann Bisseck potrebbe seriamente lasciare l’Inter durante il prossimo mercato invernale. Il centrale tedesco non sta confermando il minutaggio delle ultime due stagioni e di questo passo potrebbe uscire fuori dai radar della sua Nazionale e perdere quindi l’occasione di partecipare ai prossimi Mondiali. Da qui l’apertura ad un ritorno in Germania dove ad accoglierlo vi sarebbe la squadra di Francoforte.

Secondo il quotidiano tedesco, è attualmente “in corso una trattativa” tra le parti che dialogano da settimane. Va ricordato che l’Inter la scorsa estate ha rifiutato un’offerta da 32 milioni di euro dalla Premier League e che valuta il suo cartellino intorno ai 40. Per convincere il club nerazzurro a cedere Bisseck a titolo definitivo, dunque, serviranno proposte davvero convincenti e senz’altro superiore a quella inglese respinta appena pochi mesi fa.