Chivu richiama i BIG ad Appiano: le ultime per Roma-Inter

Dopo tre giorni di riposo concessi da Cristian Chivu, che ha salutato la squadra dopo l’amichevole disputata a Bengasi lo scorso venerdì, l’Inter è pronta a rimettersi al lavoro. Domani pomeriggio la squadra si ritroverà ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti, in vista del ritorno in campionato di sabato 18 ottobre contro la Roma.

Il tecnico rumeno potrà contare non solo sui giocatori che sono rimasti ad allenarsi con lui durante la sosta, ma anche sui primi nazionali di ritorno dai rispettivi impegni. Tra questi, Sucic, de Vrij, Dumfries e Zielinski, reduci dalla seconda gara di qualificazione Mondiale disputata ieri. Tutti e quattro usufruiranno oggi del consueto giorno di riposo post-sosta e si uniranno al gruppo da domani.

Rientro programmato in anticipo anche per Alessandro Bastoni: il difensore, squalificato per Italia-Israele, lascerà in giornata il ritiro azzurro e tornerà subito a disposizione del suo club.

Capitolo a parte per Marcus Thuram. L’attaccante francese prosegue il percorso di recupero dal problema muscolare accusato nella sfida di Champions contro lo Slavia Praga. Per lui ancora lavoro differenziato e terapie mirate: il francese, come testimoniato su Instagram, è tornato questa mattina al centro sportivo nerazzurro per continuare il programma di riabilitazione sotto la supervisione dello staff medico dell’Inter.