La Gazzetta SVELA cifre e dettagli del rinnovo di Frattesi

In attesa del suo esordio stagionale con la divisa nerazzurra, Davide Frattesi è stato convocato dal CT dell’Italia Gennaro Gattuso. Ora il centrocampista classe 1999 è vicino anche a festeggiare un traguardo molto importante con l’Inter, sempre con la speranza che il nuovo allenatore Chivu gli doni più spazio.

Dopo tante voci di mercato tra gennaio e luglio, alla fine l’ex giocatore del Sassuolo ha deciso di restare all’Inter complice anche l’arrivo di un nuovo tecnico che spera possa farlo giocare di più e anche in posizione più avanzata, di quanto succedeva con Inzaghi. E per questo Frattesi tratta anche il rinnovo con il club.

Come svela oggi La Gazzetta dello Sport, adesso il primo obiettivo di Frattesi sarà quello di rilanciarsi con la maglia dell’Inter per conquistare la fiducia di Chivu. In seguito potrà firmare il rinnovo di contratto posticipando di un anno la scadenza fissata ora per il 2028 con un ingaggio di un milione più alto rispetto ai 2,8 attualmente percepiti.