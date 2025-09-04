Inter, emergono 3 problemi: Chivu lavora su QUESTE soluzioni

Nonostante un ottimo avvio di campionato con la netta vittoria per 5-0 contro il Torino, l’inaspettata sconfitta per 1-2 a San Siro contro l’Udinese ha fatto tornare a galla un po’ di dubbi e incertezze in casa Inter. Nel corso di questa sosta delle Nazionali, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu è al lavoro per una soluzione.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, sottolinea come ci siano tre problemi al momento in casa Inter e che riguardano tre giocatori in particolare che non sono ancora riusciti ad offrire il loro apporto alla causa. Si tratta di Hakan Calhanoglu, di Yann Aurel Bisseck e del nuovo arrivato Luis Henrique.

Il regista turco è apparso in ritardo di condizione contro l’Udinese, sua prima partita ufficiale dopo un’estate difficile. Il difensore tedesco invece ha offerto poche garanzie in fase di marcatura e ha subito ancora critiche. Infine, l’esterno brasiliano è finora rimasto sempre in panchina e ci si pone qualche interrogativo.

Tuttavia in questa sosta per le Nazionali c’è tempo per mister Chivu per lavorare ancora più giorni con questi giocatori ad Appiano Gentile (a parte Calhanoglu volato in Turchia per le gare della sua selezione) e tentare di rilanciarli al momento del ritorno in campo che sarà subito in salita, sabato 13 contro la Juventus.