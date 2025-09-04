Biasin SVELA le cause dell’addio di Pavard, e su Lautaro…

L’ultimo giorno di mercato in casa Inter ha portato il nuovo innesto in difesa di Manuel Akanji dal Manchester City ma anche all’addio di Benjamin Pavard che ha salutato per volare in direzione Marsiglia. Di questo affare se ne è parlato molto perché l’ex Bayern Monaco piaceva a tanti tifosi nerazzurri che lo volevano trattenere.

Nel corso di una trasmissione odierna su TeleLombardia, il giornalista sempre ben informato sul mondo nerazzurro, Fabrizio Biasin, ha commentato l’addio del francese e ha richiamato anche le parole di capitan Lautaro Martinez dello scorso 30 giugno, al momento dell’eliminazione dal Mondiale per Club. Questo il pensiero del giornalista:

“Quando Lautaro ha detto quelle cose alla fine del Mondiale per Club, in realtà uno degli indirizzati era proprio Pavard. Probabilmente era lui il destinatario principale, è sembrato chiaro a tutti che fosse un pochino scollegato verso la nuova stagione come se non avesse più tutti gli stimoli giusti”.