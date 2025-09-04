Fabrizio Romano SPIEGA: “Ndiaye-Inter, ecco la verità”

Uno dei nomi che i dirigenti dell’Inter hanno appuntato sul proprio taccuino come possibili obiettivi dell’attacco è quello di Iliman Ndiaye, attaccante francese che gioca nell’Everton. In queste ore in Inghilterra sono emersi rumours di una presunta offerta dei nerazzurri da circa 40 milioni di euro.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato sul suo canale YouTube anche di questo possibile colpo di mercato per l’Inter. Tuttavia, pur confermando l’interesse dei nerazzurri, ha negato questa presunta proposta concreta per Ndiaye, di seguito le sue parole su questo possibile futuro obiettivo di mercato:

“In Inghilterra si è parlato di un’offerta dell’Inter per Ndiaye. Se ne parlava già in estate durante il caso Lookman quando l’Atalanta non apriva alla cessione. A me però non risulta un’offerta ufficiale dell’Inter o proposte da 40 milioni, l’Inter ha parlato con gli agenti ma l’Everton in estate ha chiuso le porte a tutti sia club italiani che inglesi”.