Juan Cuadrado è ufficialmente diventato un nuovo giocatore dell’Inter, ma potrebbe non essere da subito a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il colombiano salterà al torunée dei nerazzurri in Giappone, con partenza prevista il prossimo 23 luglio.

Cuadrado non potrà unirsi ai suoi compagni in Sol Levante a causa di alcuni problemi di visto. L’esterno, allora, tornerà a disposizione del tecnico solo quando i nerazzurri torneranno in Italia, dopo il 1° agosto.