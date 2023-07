L’Inter è alla ricerca di un attaccante per migliorare il reparto offensivo e uno dei profili che piacciono di più è quello di Alvaro Morata, per il quale però ci sono alcuni ostacoli, a partire dalla richiesta di 21 milioni di euro dell’Atletico Madrid. Ma non solo.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, lo spagnolo preferirebbe andare alla Roma. Il motivo sarebbe la presenza di José Mourinho, allenatore che lo ha lanciato da professionista e che lo metterebbe al centro del progetto tecnico. Inoltre, potrebbe tornare a giocare insieme al suo amico Paulo Dybala.

Tuttavia, la Roma, che ha l’accordo con il giocatore, deve prima riuscire a vendere. Chi la spunterà tra giallorossi e nerazzurri? Quel che è certo è che Morata vuole lasciare la Spagna per tornare in Italia nella prossima stagione.

L’opinione di Passione Inter

Anche l’Inter ha avuto contatti con l’agente di Morata, incassando la disponibilità del giocatore. Pertanto, al netto delle preferenze del giocatore, è che chi prima riuscirà a convincere l’Atletico Madrid porterà a casa il giocatore. Al momento attuale, però, i nerazzurri sembrano aver deciso di rallentare l’acquisto dell’attaccante.