L’Inter è pronta a volare in Giappone per la tournée estiva che la vedrà impegnata dal 24 luglio al 1° agosto. Per l’occasione, i nerazzurri avranno un ambasciatore speciale: Yuto Nagatomo. L’annuncio è stato dato dallo stesso giocatore tramite i propri canali social.

Questo il video pubblicato su Twitter: