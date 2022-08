GdS – Se parte Dumfries due le alternative fattibili per l’Inter

Le alternative per i nerazzurri

Pietro Magnani

Sono giorni decisivi per il futuro di Denzel Dumfries. L'Inter e Inzaghi vorrebbero trattenerlo e per questo sparano alto, 50 milioni di euro. Se arrivasse un'offerta irrinunciabile però, sarebbe quasi impossibile dire di no, specie vista la situazione del bilancio nerazzurro. E sempre più voci oltremanica vogliono Chelsea e United pronte all'assalto all'olandese.

Secondo La Gazzetta dello Sport qualora Dumfries dovesse essere ceduto, per quanto Inzaghi farà di tutto per evitarlo, le alternative praticabili per l'Inter sarebbero solo due. La prima risponde al nome di Odriozola, esterno finito ai margini al Real Madrid e reduce da una discreta stagione in prestito alla Fiorentina. Con lui i nerazzurri risparmierebbero parecchio visto che quasi certamente arriverebbe in prestito oneroso.

Il secondo nome fattibile sarebbe quello di Castagne, ex compagno di Gosens all'Atalanta. Dalla sua il ragazzo ha la duttilità, essendo capace di giocare su entrambe le fasce, e conosce molto bene il campionato italiano. A Leicester non ha impressionato, perciò un suo trasferimento non sarebbe impossibile. In ogni caso, per il momento, entrambe le piste sembrano un passo indietro rispetto all'attuale titolare Dumfries.