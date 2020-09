GdS – Eriksen bocciato, non convince come trequartista: se arriva un’offerta può partire. Perisic…

Fra le note negative della partita fra Inter e Fiorentina c’è senza dubbio Christian Eriksen: il 3-4-1-2 è stato pensato da Antonio Conte proprio per mettere a proprio agio il danese, che però è sembrato un pesce fuor d’acqua. Stando a quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ex Tottenham ora è chiamato a trovare un posto nel microcosmo nerazzurro, dato che sulla trequarti è stato bocciato.

Questo a meno che il mercato non riservi sorprese: se dovesse arrivare un’offerta adeguata, infatti, il danese potrebbe anche essere sacrificato per lanciare l’assalto a Ngolo Kanté. Non ha convinto neanche Ivan Perisic, destinato a rimanere senza proposte particolarmente allettanti. Non è un caso, infatti, se la formazione nerazzurra abbia svoltato nel momento in cui i due hanno lasciato il terreno di gioco.

