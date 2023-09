Alejandro Gomez, conosciuto da tutti come El Papu, è uno degli svincolati di lusso che potrebbero fare gola a diversi club. Anche l’Inter, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, avrebbe potuto essere in questa lista.

Il nome dell’argentino era stato accostato ai nerazzurri nelle ultime ore, vista la preoccupazione in casa nerazzurra circa le condizioni di Sanchez. Un allarme che però sembra essere completamente rientrato. Le indiscrezioni, infatti, parlano di un’Inter che non ha dubbi sull’affidabilità del cileno e che, pertanto, non avrebbe alcuna intenzione di battere piste alternative.

L’opinione di Passione Inter

La nuova avventura di Sanchez non sembra essere iniziata nel migliore dei modi, ma l’Inter non sembra avere troppe perplessità sull’affidabilità dell’attaccante sudamericano. Gomez sarebbe stato un tappabuchi solo in caso di seri problemi per l’attuale giocatore nerazzurro. I piani dell’Inter, però, non hanno subito alcuno stravolgimento e, soprattutto in questa fase della stagione, è meglio così.