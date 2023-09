Manca solo l’ufficialità, ma ormai non sembrano esserci più dubbi su quello che sarà il nuovo back sponsor dell’Inter per la stagione in corso. I nerazzurri, infatti, avrebbero raggiunto un accordo con U-Power, che andrà così a sostituire Lenovo.

Lo riferisce Tuttosport, che sottolinea come il nuovo partner, detentore anche dei diritti sul nome dello stadio del Monza, dovrebbe andare a migliorare l’accordo siglato in precedenza dall’Inter con Lenovo. Il colosso big-tech, infatti, garantiva ai nerazzurri 8 milioni totali, di cui 3 derivanti dalla sua presenza sulle maglie d’allenamento e 5 da quella sulle divise da gara.

U-Power, che esordirà molto probabilmente già nel Derby di sabato, potrebbe rappresentare una nuova importante fonte di guadagno per il club nerazzurro, che ha bisogno di riscattarsi su questo piano dopo la brutta vicenda legata a Digitalbits.

L’opinione di Passione Inter

Con l’arrivo del nuovo back sponsor l’Inter potrebbe mettersi definitivamente alle spalle tutte le problematiche legate alle sponsorizzazioni che nella scorsa stagione hanno creato decisamente troppi grattacapi. U-Power, allora, potrebbe andare ad aggiungersi a Paramount+ e a Ebay, partner principale e partner di manica, fornendo ai nerazzurri un gruzzoletto complessivo non indifferente.