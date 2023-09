Problema alla gamba per Cuadrado: le sue condizioni

Preoccupano, ma non troppo, le condizioni di Juan Cuadrado in vista del Derby. L’esterno colombiano è uscito al 45′ della sfida contro il Venezuela per un problema alla gamba, che avrebbe subito allarmato l’Inter in vista del Derby.

Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, le condizioni di Cuadrado non dovrebbero destare particolari preoccupazioni, dal momento che il suo fastidio muscolare non sembra essere grave. In ogni caso, lo staff medico nerazzurro è in contatto con quello della Colombia, per decidere se far tornare o meno in Italia in anticipo il giocatore.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, è probabile che alla fine Cuadrado rientri in Italia solo giovedì, come programmato inizialmente.

L’opinione di Passione Inter

La sosta per le nazionali è sempre un momento di grande apprensione per i club, timorosi di perdere qualche pedina fondamentale. Lo stop di Cuadrado non dovrebbe essere particolarmente grave, tanto che avrebbe continuato ad allenarsi in gruppo. Per questo motivo, il colombiano potrebbe rimanere in gruppo fino alla gara di stanotte contro il Cile.