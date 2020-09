GdS – Inter disposta a sacrifici importanti pur di arrivare a Kanté

N’Golo Kanté è il sogno di Antonio Conte e l’Inter è disposta a fare tutto pur di accontentarlo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la società di Viale della Liberazione ha intenzione di sacrificare alcuni membri della rosa pur di convincere il Chelsea a cedere il centrocampista tanto desiderato dal tecnico leccese.

Per questo, tra i sacrificabili c’è Marcelo Brozovic, ma non solo. Nonostante Godin potrebbe trasferirsi al Cagliari, i nerazzurri ascolteranno, comunque, anche offerte per Skriniar, anche se l’affondo del PSG è stato smentito, e per Eriksen. L’asse Londra-Milano è aperto e lo dimostrano anche le conferme dei quotidiani inglesi.

Le notizie circolate però sui rifiuti del Chelsea di uno scambio con Brozovic o Eriksen sono state smentite dall’Inter che ha capito che ai Blues dovrà presentarsi con soldi cash.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<