Passetti, dg Cagliari: “Per Godin ci stiamo lavorando: ha mostrato interesse, ma è difficile”

Una trattativa di mercato inaspettata, nata nel giro di poche ore e destinata ad essere approfondita nei prossimi giorni: Diego Godin potrebbe approdare al Cagliari, dopo una sola stagione nell’Inter di Antonio Conte. Ora, ai microfoni di Sky Sport, arrivano anche le conferme del direttore generale dei sardi, Massimo Passetti.

Ecco, dunque, le parole di Passetti: “Si tratta di una trattativa che esiste, siamo contenti che il giocatore abbia manifestato molto interesse per il Cagliari. Al contempo, però, è molto difficile: non facciamoci troppe illusioni, stiamo cercando di capire se la trattativa potrà andare in porto. Vediamo“.

