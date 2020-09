Mercato- Vidal, passi in avanti nelle ultime ore: inizia il countdown

Non arriverà oggi, ma Vidal è ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter. Tra i nerazzurri e il Barcellona ci sono contatti continui per raggiungere l’accordo che lo porterà a Milano. La quadratura dell’affare è vicina, ma il viaggio del centrocampista cileno per raggiungere Milano non è stato ancora organizzato, come riporta Gianluca Di Marzio.

Sicuramente, sono stati fatti passi in avanti nelle ultime ore grazie alla società di Viale della Liberazione. Infatti, i nerazzurri hanno contattato il Barcellona per fare il possibile per liberarlo a zero. I contatti in corso potrebbero portare ad una chiusura dell’affare già nella giornata di oggi.

Intanto, Vidal non è stato convocato per l’amichevole che il Barcellona giocherà quest’oggi con il Gimnastic de Tarragona.

