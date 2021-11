GdS – Inter, quanti nomi interessanti nel mercato dei parametro zero

Marotta prepara già le sue mosse

Pietro Magnani

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha più volte ribadito come, a causa anche della situazione economica dell'Inter, nelle prossime sessioni di mercato la società nerazzurra dovrà essere creativa. E il dirigente ha dimostrato più di una volta di essere un maestro in tal senso, con affari clamorosi conclusi con i giocatori in scadenza di contratto, i parametro zero. E pare proprio che Marotta voglia cercare altri "colpacci" anche nei prossimi mesi

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l'Inter non si vuole fermare ad André Onana come "colpo a zero". Appurato infatti che l'estremo difensore camerunense, che ha appena rifiutato la corte dell'Arsenal, ormai vestirà quasi certamente i colori nerazzurri da luglio (con firma già a gennaio), Marotta e Ausilio stanno setacciando con grande impegno il mercato dei futuri svincolati che, soprattutto nei prossimi mesi, offre nomi davvero interessanti. I principali indiziati a finire a Milano sono Matthias Ginter, difensore tedesco del Borussia M'Gladbach, forte fisicamente e dalla grande personalità, il suo compagno Denis Zakaria, Jesus Corona, esterno destro del Porto che piaceva molto anche al Milan, Alexandre Lacazette, centravanti francese dell'Arsenal e, soprattutto, Lorenzo Insigne, capitano e numero 10 del Napoli.

Tutti nomi importanti, anche se alcuni, naturalmente, sono già prime scelte, altri, come Lacazette, delle alternative e altri ancora, come Insigne o Zakaria, dei sogni più fumosi che concreti. L'attaccante della Nazionale infatti rischierebbe più che altro di rivelarsi "un capriccio" dall'ingaggio elevatissimo e dal rendimento incerto. Non tanto per le qualità individuali, che sono indiscutibili, ma per l'integrazione pressoché impossibile nel 3-5-2, modulo ormai assimilato da anni dall'Inter e cavallo di battaglia di Simone Inzaghi. Il centrocampista svizzero invece è corteggiato da tutte le big d'Europa e, in caso di asta al rialzo sul suo ingaggio, è improbabile che i nerazzurri potranno reggere le cifre della concorrenza.