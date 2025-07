Gazzetta: “Genoa su Carboni, Inter apre a QUESTO scambio”

Nelle ultime ore l’asse di mercato tra Inter e Genoa è tornato a scaldarsi con grande rapidità. I due club, infatti, stanno lavorando su una maxi operazione che potrebbe risolvere non pochi problemi ai nerazzurri. E’ noto da giorni l’interesse da parte del Grifone nei confronti di Valentin Carboni, fantasista argentino che Chivu ha ritrovato durante il Mondiale per Club dopo un lungo infortunio durato otto mesi.

Nonostante la rete importante messa a segno dal classe 2005 contro il River Plate e la stima che il tecnico rumeno nutre verso di lui, l’Inter potrebbe lasciarlo nuovamente partire per la prossima stagione. Il ragazzo ha bisogno di giocare e mettere minuti nelle gambe, soprattutto dopo essersi perso per la rottura del crociato al Marsiglia tutta la scorsa annata.

Da qui l’apertura dei nerazzurri, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, al sondaggio portato avanti dal Genoa. L’Inter, per favorire la buona riuscita dell’operazione, avrebbe chiesto in cambio Koni De Winter, difensore belga seguito da tempo. L’idea è quella di non perdere del tutto il controllo di Valentin Carboni, visto che verrebbe spedito in prestito secco, oppure con diritto di riscatto in favore dei rossoblù e contro-diritto nelle proprie mani.

Uno scambio che andrebbe a centrare ben due obiettivi: da una parte Carboni avrebbe la possibilità di giocare con continuità e raggiungere quella maturità necessaria per tornare un domani all’Inter; dall’altra consegnerebbe a Chivu un difensore giovane e moderno come De Winter, un primo tassello importante verso il ringiovanimento del reparto arretrato.