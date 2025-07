Riscatto ufficiale della meteora: l’Inter batte cassa

In un mercato in cui l’Inter ha ricominciato ad investire in entrata dopo anni di sacrifici, ogni cessione – specialmente legata ad esuberi che non fanno parte del progetto sportivo – rappresenta un bottino prezioso.

A maggior ragione quando si tratta di vere e proprie meteore che la maglia della prima squadra dell’Inter non l’hanno mai indossata, ma che sono semplicemente stati a Milano di passaggio. Emblematico è il caso di Georgios Vagiannidis, terzino greco prelevato gratis dai nerazzurri nel settembre 2020 e spedito subito in prestito al Sint-Truiden.

Curiosamente, dopo una sola annata sotto la proprietà interista, Vagiannidis aveva fatto rientro proprio al Panathinaikos a titolo definitivo. Oggi, come svelato dal quotidiano greco Gazzetta, sono stati diffusi nuovi dettagli di quell’operazione.

Il Panathinaikos, infatti, aveva riacquisito solamente una parte del cartellino di Vagiannidis. Da qui la trattiva intrapresa nelle scorse settimane per strappare quel 37,5% che era ancora rimasto nelle mani dell’Inter. Per incassare il sì dei nerazzurri, la società greca ha dovuto dunque versare poco più di 2 milioni di euro.

Una cifra chiaramente non elevata, ma che inaspettatamente l’Inter potrà utilizzare su un mercato in entrata che si prevede ricco di nuovi colpi.