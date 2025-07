Allarme Inter: “Calhanoglu può mandare in aria la stagione”

Quello legato ad Hakan Calhanoglu rischia seriamente di trasformarsi in un fastidioso tormentone estivo per l’Inter. Il club nerazzurro ha bisogno di fare chiarezza il prima possibile e cedere il centrocampista turco, così da reinvestire subito in entrata il suo incasso su un eventuale sostituto. In caso contrario, il mercato della società interista verrebbe ostacolato andando a rallentare il processo di costruzione della nuova formazione affidata a Chivu.

A tal proposito, Alfredo Pedullà ha spiegato la situazione attuale: “Calhanoglu per me è un tormentone che dovrà finire con la cessione, altrimenti l’Inter manda per aria tutta la stagione dopo quello che è successo. Non credo si possa andare avanti, però c’è la valutazione del cartellino e in qualche modo si deve risolvere. L’Inter deve capire una cosa, fare una rivoluzione totale, aggiungere eventualmente il cartellino di Frattesi per fare cassa e prendere un grande centrocampista visto che secondo me un grande centrocampista già l’hai preso ed è Sucic, oppure se aspettare il tormentone dell’estate. Ederson è un obiettivo concreto, ma costa 60 milioni e l’Atalanta non fa sconti. C’è Rovella nella lista dell’Inter, ma la Lazio ha già rifiutato 30 milioni più il cartellino di Asllani. Al momento la Lazio non cede nessuno”.