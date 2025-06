Gerarchie in bilico in mediana: come cambia il mercato

Come sempre dopo che un nuovo allenatore si insedia su una panchina prendendo il posto di un collega che ha precedentemente lavorato a lungo, possono cambiare alcune valutazioni e spazio in campo per certi calciatori. Questo è il caso dell’Inter che dopo ben 4 anni con Inzaghi ora sta valutando il futuro di ogni membro della sua rosa.

Con l’avvento di Chivu possono infatti cambiare le gerarchie per diversi calciatori nerazzurri e tra chi sarà ceduto per provare una nuova esperienza e chi invece potrebbe rimanere in squadra (anche a sorpresa) possono cambiare totalmente gli scenari del mercato. Un reparto interessato è la mediana, come analizza oggi il Corriere dello Sport.

Tra le pagine del quotidiano viene infatti posto il focus sulle gerarchie del centrocampo dell’Inter per capire chi parte e chi resta, dopo l’avvento anche di Sucic come nuovo colpo. Il destino in bilico al momento ce l’hanno sia Frattesi che Asllani: la mezzala romana senza Inzaghi potrebbe rivalutare una sua permanenza mentre per l’albanese sarà Chivu a decidere.