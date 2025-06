Hojlund verso l’Inter: lo United fissa PREZZO e una condizione

Come è noto a tutti da parecchio tempo, l’Inter vuole ringiovanire la sua rosa nel corso di questa sessione estiva di mercato e per farlo deve cedere gli elementi del suo organico attuale con l’età più avanzata ma sostituendoli con dei giocatori più giovani: in difesa sembra che sia già stato individuato il giusto obiettivo.

Un altro reparto però in cui serve intervenire è quello d’attacco dove usciranno giocatori over-30 come Correa e Arnautovic (svincolati dal prossimo 30 giugno) ma forse sarà ceduto anche Taremi che non ha convinto. Al loro posto serviranno centravanti più giovani e una di queste potrebbe essere Rasmus Hojlund.

L’attaccante danese del Manchester United è un profilo che piace molto alla dirigenza dell’Inter e potrebbe tornare in Serie A dopo due stagioni non facili in Premier League. Secondo il Corriere dello Sport, il club inglese chiede 40-45 milioni di euro per il cartellino e vuole un addio definitivo non aprendo per ora al prestito a cui puntava l’Inter.